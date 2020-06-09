Son dakika haberleri... ÇANAKKALE Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

Son dakika güncel haberine göre Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldüÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü.

09.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:36

Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

ÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl 7 bin 500 dönüm alanda üretimi yapılan çileğin kilosu, tarlada toptan 5 TL'ye satılıyor.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde son 10 yıldan beri tarlalarda çilek üretimi yapılıyor. Ağırlıklı olarak Nevşehir'den gelen çilek fideleri, bölge iklimine uyum sağladı. Çilekteki verimi gören tarla sahipleri de diğer ürünlerden vazgeçip çilek ekimine yöneldi. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan her gün hasat edilen tonlarca çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Geçen yıl Yenice ilçemizde ise 6 bin dönüm alanda 18 bin ton çilek üretilmiştir. İlimizdeki çileğin yüzde 90'ını Yenice ilçesi üretmektedir. Bu sene Yenice'de bin 500 dönümlük yeni çilek alanı oluşturulmuştur. Yani 2020 yılı itibarı ile ilimizde 8 bin dönümlük bir çilek alanına kavuşmuş olacağız. İl olarak Türkiye'deki çileğin yüzde 5'ini üretmekteyiz ve üretim miktarı bakımından 6'ncı sıradayız" dedi.

HERGÜN 1 TON ÇİLEK HASAT EDİYOR

Akçakoyunlu üretici Emin Özen, kiraladığı 18 dönüm tarlaya çilek fideleri diktiğini belirterek, "Günlük yaklaşık 1 ton çilek hasat ediyorum. Bir fide yaklaşık 3 yıl boyunca yüksek kapasite çilek veriyor. Köyde işçi yevmiyeleri de 130 ile 200 TL arasında değişiyor. Biz de kazanıyoruz, işçi de. Topraklarımız çok verimli. Çileğin kilosunu şu an tarladan toptancıya 5 TL'ye veriyoruz. Reçel ve meyve suyu fabrikalarına kilosu 3 buçuk lira civarında satışımız varö diye konuştu.

'BİNLERCE İNSAN EKMEK YİYOR'

Köylülerden Akın Andıç da verimli topraklar sayesinde köylünün yüzünün güldüğünü söyledi. Çilek hasadının başladığını ve kar düşene kadar devam ettiğini belirten Andıç,

"Sonrasında da biber fideleri dikiliyor. İşçi yevmiyeleri de burada oldukça yüksek. Her gün binin üzerinde işçi köye çalışmak için geliyor. Herkes kazanıyor. Binlerce insan ekmek yiyor. Herkesin bu topraklara sahip çıkmasını istiyorum. Şu an buradaki en büyük eksik ise köylü kooperatifinin olmaması. Birleşerek burada soğuk hava deposu ve kooperatif kurulması gerekiyor" dedi.

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Haber
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Çetin Oktay Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... ÇANAKKALE Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:43:26. #1.15#
title