Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı hamile Sezen'i öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından hakim karşısına çıktı. İddianamede, Yolum için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 26 Mart saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Tanık Petek Küleş ise "Biz üçümüz otururken Anıl, kar maskesiyle yanımıza geldi. Telefon tartışması yaşadıktan sonra bizden biraz uzaklaştılar. Bir süre sonra Sezen'in bağırmasını duyup, yanlarına gittiğimizde Sezen yerde yatıyordu. Onu öyle görünce şoka girdim" diye konuştu. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 1 Şubat'a erteledi.