Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü'ndeki orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Pakdemirli, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Önce helikopterle bölgeyi gezen, ardından da bölge halkı ile görüşen Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele ettiklerini belirtti.

Dün Çandır'da çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda çıkan yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personelle hem Orman Genel Müdürlüğümüz hem de kamu kurumları, belediyelerin ekipleriyle müdahale edildi. Yangının seyri iyiye doğru gidiyor. Akşam saatleri itibarıyla daha iyi durumda olacağına inanıyorum."

15 hanede zarar var

Sıcakların yüksek, nemin düşük, rüzgarın da çok kuvvetli olduğu bir iklimin yaşandığını belirten Pakdemirli, Isparta'da da hava koşullarının aynı olduğunu kaydetti.

Devletin tüm kurumlarının vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Çandır tarafı biraz kontrol altında, Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahallerinde hala devam ediyor. Zarar gören 15 hanemiz var. Bunlarla ilgili hasar tespitlerine başlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, bölgede hem telef olan hayvanlar hem de tarım arazileriyle ilgili tespitlerin hızlı bir şekilde yapılacağını ve yaraların da en kısa sürede sarılması için gereğinin yapılacağını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarında devlet kurumlarının vatandaşıyla iş birliği içinde olduğunu dile getiren Pakdemirli, başta Orman Teşkilatı olmak üzere tüm ekiplere ve söndürme ekiplerine destekte bulunan, sürekli su, gıda sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bölge halkını ziyaret etti, bölgede incelemede bulundu.

Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.08.2021 15:49:24. #1.13#

title