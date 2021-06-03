Son dakika haberleri! Bakan Muş: "KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız"
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Son dakika haberleri! Bakan Muş: "KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız"

Son dakika haberleri! Bakan Muş: 'KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştirdiği görüşmede, "KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştirdiği görüşmede, "KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve TC-KKTC İşbirliği Protokolü'nü imzalamak amacıyla geldiği Lefkoşa'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. KKTC Ekonomi ve Enerji Arıklı görüşmede, bir süredir Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla heyetlerin üzerinde çalıştığı iş birliği protokolünün bugün imzalanacağını hatırlatarak bu adımın KKTC için önemine değindi. Arıklı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak önümüzdeki süreçte iki devletli bir çözümü hayata geçireceksek üreten bir toplum olmak, ürettiğimizi satmak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak zorundayız. Bunları yaparken de anavatan Türkiye'nin ve siz değerli Bakanımızın katkılarına, yardımlarına ihtiyaç duyacağız" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un göreve geldiği andan itibaren kendilerine her türlü desteği verdiğini kaydeden Arıklı, bu desteğin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bakan Muş ise KKTC'nin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade ederek burada 5 yıl yaşadığını ve Kıbrıs'ı yakından tanıdığını vurguladı. Türkiye ve KKTC heyetleri arasında yapılan çalışmaların bir noktaya geldiğini anlatan Muş, bu çerçevede ticari ilişkilerin düzenlenmesine dair uygulama anlaşmasının KKTC'nin talepleri doğrultusunda güncelleneceğini kaydetti.

KKTC ürünlerinin üçüncü ülkelere taşınmasında Mersin'in yanı sıra İstanbul Ticaret Odası'nın da menşei konusunda yetkilendirileceğini belirten Muş, "Türkiye'deki uluslararası fuarlara katılacak firmaların fuarlara katılım masraflarını da destekleyeceğiz. KKTC'de üretilen ürünlerin pazarlanması için Türkiye'deki ticaret platformlarından yararlanmalarını sağlayacak, KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız" dedi.

Muş, "Ülkemizin tüm yurt dışı ticaret müşavirlikleri KKTC'deki iş adamlarına da hizmet verecek. Ürün güvenliği, gümrüklerde otomasyon, risk analizi ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele alanlarında da KKTC'ye ihtiyaç duyduğu desteği de vereceğiz" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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