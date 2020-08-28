Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüşüp talimat verdi: Tedavilere süratle başlanmalı
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Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüşüp talimat verdi: Tedavilere süratle başlanmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 1500'ün üstüne çıkmasının ardından İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında 6 ilin valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, toplantıyla ilgili "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüşüp talimat verdi: Tedavilere süratle başlanmalı
28.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:47

Bakan Koca, koronavirüs vaka ve vefat sayılarının tedirgin edici boyuta yükseldiği gün; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü. Bu toplantıda vaka artışları ele alınırken filyasyon ve tedavilere acil olarak başlanması talimatı verildi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 1500'Ü AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı 28 Ağustos verilere göre; 1517 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 36 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 245'e, toplam vaka sayısı ise 265 bin 515'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1017 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1017 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809'a yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüşüp talimat verdi: Tedavilere süratle başlanmalı

"AKTİF HASTA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" ifadelerini kullandı.

105 GÜN SONRA CAN KAYBINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan, koronavirüs kaynaklı can kaybında 105 gün sonra büyük bir artış gerçekleşti. Son olarak 17 Mayıs tarihinde Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken, 28 Ağustos verilerinde can kaybı 36 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüşüp talimat verdi: Tedavilere süratle başlanmalı

Kaynak: DHA

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