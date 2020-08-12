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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları...

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor.

12.08.2020 21:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:03

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan bir mirasa sahip çıkmak bizim en önemli mesuliyet alanlarımızdan bir tanesi." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2021 yılında düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı için İznik Yeşil Cami avlusunda lansman düzenlendi.

Lansmana katılan Bakan Kasapoğlu, bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelediklerini, gelecek sene oyunları en güzel şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Kasapoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Göçebe oyunları, Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın kıymetli emaneti olan bir mirasa sahip çıkmak bizim en önemli mesuliyet alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle gençlerimiz arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına gösterdikleri destek nedeniyle Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonunun bu bütünleştirici misyonu, geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında çok önemli bir misyonu ifa ediyor. Biz de Bakanlık olarak, kurullarımızla, birimlerimizle, çalışma ekibimizle konfederasyonumuzun ve bu misyonun güçlü bir şekilde icra edilmesinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ilelebet payidar kılmak ve bunu gençlerimize en güzel şekilde aktarmak, bizler için hakikaten onurlu bir görev, önemli bir sorumluluk. Bu organizasyonu, Bakanlığımıza bağlı olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bursa Büyükşehir, İznik belediyelerimiz ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin organizasyonlardaki başarılarına değinen Bakan Kasapoğlu, en güzel ev sahipliğini yapacaklarını söyledi.

"Spor turizmi açısından önemli organizasyon"

Bursa'nın kadim ve tarihi bir şehir olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İznik'in de önemli bir sembol olduğunu, Dünya Göçebe Oyunları'nın iki kentin tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacağını ifade etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda tüm alanlarda zirve için yarıştığını dile getirerek, "Spor turizmi açısından bu önemli organizasyonun çok ciddi bir anlam taşıdığını da ifade etmek istiyorum. Geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alması söz konusu, bunu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk Konseyi çatısı altındaki iş birliğimize önemli bir yansıması olduğunu da ifade etmek istiyorum. 11'inci Kalkınma Planı'nda geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması söz konusu, ülkemizin, hükümetimizin bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğini de en net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'yı sporda marka şehirlerden biri yapmak için önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Kasapoğlu, İznik'teki spor tesislerinin yapımı konusunda da gerekli adımları atacaklarını aktardı.

Bilal Erdoğan: "İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik'e bir cazibe katacağını, İznik'in hitap ettiği kültür coğrafyasının önemli olduğunu belirtti.

Türk Konseyi'nin İstanbul'da geniş bir mekana kavuşacağını dile getiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum çünkü Dünya Göçebe Oyunları'nın devamlılığı ve standartlarının yükselmesi Türk Konseyi bünyesinde bunun inşa edilmesine bağlı. Hem bugüne kadar emeği geçenlere hem de Türk Konseyimize bu öncülükleri üzerinden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu oyunların düzenleyici ortağı olarak yine bütün uzmanlığımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Oyunların İznik'te olmasının bir anlamlı yönü daha var. Kırgızistan'da bu oyunlar Issık Gölü'nün yanında yapılıyordu. İznik'te gölün yanındayız belki ama İznik'in Orhan Gazi tarafından fethinde Kırgızistan'dan gelen savaşçıların da büyük katkısı olmuş. Bugün İznik'teki Kırgızlar Türbesi de 700 yıl önceki birlikteliğin bir simgesi. Bu anlamda bu oyunların Kırgızistan'dan İznik'e gelmesi sadece bir gölün devamı değil, aynı zamanda bu tarihi yakınlığın da göstergesi. Bunun için de ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ortalama 13-14 ay sonra İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz."

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de oyunların Türkiye'de düzenlenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyük bir katılım beklediklerini söyledi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleriyle çok sayıda davetli katıldı.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım filmi de ilk kez gösterilirken, heyet, tanıtım toplantısı öncesinde de oyunların yapılacağı İznik Gölü'nün etrafındaki alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: 'Geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları...

Kaynak: AA

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