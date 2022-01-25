Son dakika haberleri... Avukatın montajlı fotoğrafını paylaşıp, tehdit etti; öldürüldü

Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Dörtyol ilçesinde T.S., avukat olan kardeşi S.S. ile husumetli Gökhan Altuğ'u, otomobiliyle çarptıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde T.S., avukat olan kardeşi S.S. ile husumetli Gökhan Altuğ'u, otomobiliyle çarptıktan sonra tabancayla vurarak öldürdü. Altuğ'un bir gün önce S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajladığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıp tehdit ettiği, sabah da hem evine hem de iş yerine gittiği ortaya çıktı.

Dörtyol ilçesinde pansiyon işleten Gökhan Altuğ, kendisinin de duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. arasında bu nedenle husumet doğdu. Bir süre önce Gökhan Altuğ, sosyal medya hesabından kuzeniyle avukat S.S.'nin ilişki yaşadığını öne sürdü. Avukat S.S.'nin ağabeyi T.S., araya girip Altuğ ile kardeşini barıştırdı. Ancak bir süre sonra tarafların arası yeniden bozuldu.

T.S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.