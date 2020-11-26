Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor
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Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor

26.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:29

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Avcılar'da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler denetlenirken, polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın, "Allah beni koruyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, bugünden itibaren 4 gün boyunca başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.

HOPARLÖRLERDEN ANONS YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından sigara içilmesi yasaklanan araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin hemen önünde polis ekip araçlarından maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hoparlörlerle anons yapıldı. Resmi polis ekipleri ardından Marmara Caddesi'nde denetim yaparak özellikle maske ve mesafe kuralına ardından sigara içme yasağına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yaptı.

Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor

POLİS DURDURUNCA MASKEYİ ÇANTASINDAN ÇIKARDI

Polisin maskesiz yürürken durdurduğu ve maskesini takma konusunda uyardığı kadın çantasından maskesini çıkarıp hemen takarken, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna, "Allah beni koruyor" dedi. Caddede sigara içen veya maskesiz dolaşanlar uyarılırken bir bölümü hakkında işlem yapıldı. Denetimler sürüyor.

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Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor
Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
DOĞRU TAKMALIYIZ...: Derdimiz sen değildin ki zaten sen maşallah turp gibisin ama Sen maskeyi kendin için değil, başkalarının ölümüne vesile olamamak için tak. . .
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AXSYM: tövbe tövbee hasta olanların, ölenlerin Allah ı yok mu????
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ERDOGANİSEVENCAN: Seviyorum sizi devam böyle insallah birgün vatanlar Biter sizin saiyenizde
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