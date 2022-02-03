Arnavutköy'deki çifte cinayet davasında mütalaa; olayda tasarlama koşulları oluşmadı

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı öldürdükten sonra, ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı da katlettiği iddiasıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ersin Yılmaz'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, "Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı ve sanığın belirli bir kurgu içerisinde hareket ettiğinin ispatlanamadığı" belirtildi. Savcı, sanığın eşine karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini, arkadaşına yönelik öldürme suçundan ise müebbet hapsini talep etti. Öldürmeden önce eşini dize getirip kendisini aldatıp aldatmadığını sorduğu da belirtilen Ersin Yılmaz'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 14 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz getirildi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 24 Eylül 2020 tarihinde Emre Erdoğan'ın ikametinin dış kapı kısmında, aynı gün Elif Yılmaz'ın da Arnavutköy Domuz Deresi mevkiinde asfaltın ağaçlar sebebiyle görülmediği bir alanda silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Maktül Emre Erdoğan'ın ikametinin çevresindeki kamera kayıtlarının incelendiği, inceleme sonucunda aracıyla gelen sanık Ersin Yılmaz'ın ikamete girdiği, 5 dakika sonra aracına koştuğu ve binerek uzaklaştığı, sanığın Sultangazi'de yakalandığı anlatıldı.

SANIĞIN TELEFONUNDA EŞİNE SORULAR SORDUĞU VİDEO KAYDI BULUNDU

ELİF İÇİN KORUMA KARARI VERİLMİŞ

TASARLAMANIN KOŞULLARI OLUŞMADI

YİNE SUSMA HAKKINI KULLANDI

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: EYLEM TASARLANARAK İŞLENDİ

Öldürülen Elif Yılmaz'ın ailesinin avukatı Nilda Baltalı, eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını ve tanık dinlenmesini istediklerini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanık dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.