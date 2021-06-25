Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
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Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Çorum'da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Kaza yapan ailenin AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakını olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık-Kargı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan, Düzce'ye gittikleri öğrenilen İrfan Aydın (34) idaresindeki 28 AAC 044 plakalı otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü. Yoldan gecen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ve Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Dilek T. (31) ve oğlu F.T.(1) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan aynı aileden Merve Aydın, Gülşen Aydın, Hayri Aydın, Akif Aydın, Betül Aydın, Seher Altunbaş ve Derya Taş ise ilk müdahalelerinin ardından Çorum'a sevk edildi.

Kazayı haber alan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların son durum hakkında bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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