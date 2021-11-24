Son dakika haberleri! Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak".
Adalet Bakanı Gül: "22 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yeni bir arabuluculuk sınavı yapılacak". - ANKARA
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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