Son dakika haberleri | 5'inci kattan düşen Gamze'nin ölümü davasında tahliye taleplerine ret

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliye talebi reddedildi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerinden irtibata geçtiği Rıza Doğan ile iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesindeki odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde, 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini 'devre mülk şirketi çalışanları' olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker gözaltına alınıp tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmettiği sanıkların sonraki duruşmada salonda hazır edilmelerine, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tutuksuz olarak yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.