Son dakika haberleri | 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Son dakika haberleri: 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen ödül töreninde, zirveyi düzenleyen Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nin her sene farklı temalarda düzenlenen çalışmalarını anlattı.

Ustaoğlu, Dünya Tüketici Hakları Günü'nde yapılması planlanan törenin, pandemi nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, "Farkındalık oluşturan çalışmaları kamuoyuyla paylaşıp, teşvik ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz'da cansiperane bir şekilde yapmış olduğu çalışmalar milletimizin gönlünde iz bırakmıştır." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin, Türk milletini derinden yaraladığını kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da bu harekatı yapanlar, milletimizin gönlünde mahkum edilmiştir ve bu 15 Temmuz'da milletin üzerine tanklarla ve tüfeklerle gelinen süreçte AA, hem haberciliğini ve milletten yana olan tavrını kullanarak büyük bir teşekkürü milletimiz tarafından hak etmiştir. Biz de 15 Temmuz kahramanı AA'nın çalışmalarını hem teşvik edelim hem de milleten yana olan tavrını tasdik etme babında, 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde ödülle taçlandırmak istedik."

"Canını bu vatana adayanlara selam olsun"

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'ye ilk gelen ve burada ilk haberi geçen AA Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e o gece TBMM'de görev yapan tüm gazeteciler adına "Medyanın 15 Temmuz Kahramanları" özel ödülü verildi.

Burada duygu ve düşüncelerini dile getiren Çelik, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatarak, "Ödülü, 15 Temmuz'da çalışan, hayatını kaybetmiş, yaralanmış, bu ülke için bir taşın üstüne taş koyan bütün gazeteci arkadaşlarım adına aldım. 15 Temmuz olağanüstü bir dönemdi, genel müdürümüzün talimatı üzerine, nerede olursa olsun bütün arkadaşlarımız görev yerlerine gitti." diye konuştu.

Çelik, o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımıyla TBMM'ye girmeyi başardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O gün çok enteresan olaylar oldu, bütün siyasi partilerin grup başkan vekilleri Başkanlık Divanı'nı oluşturarak, meclisi olağanüstü topladılar. O gece üzerimize bombalar yağmaya başladığında Bekir Bozdağ Bey inanılmaz bir konuşma yaptı. Daha sonra sığınağa indik ama Allah'a şükürler olsun sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ülkemiz, darbe girişiminden kurtulmuştu ve tarihe not düşmüştük. Hür ve bağımsız yaşamanın elbette bir bedeli vardır, bu bedel çok zaman candır. Canını bu vatana adayanlara selam olsun diyoruz.

Gazetecinin refleksidir ve AA'da da haberi hızlı ve doğru bir şekilde geçmek çok önemlidir. Yani bunu geçmemiz gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı'nda da meclisimiz görevinin başındaydı ve Kurtuluş Savaşı'nı bile meclis yönetmişti. Gazi bir meclisimiz vardı, o gece de meclisimizin olağanüstü bir şekilde toplanacağını duyurmak zorundaydık. Duyurduktan sonra diğer gazeteci arkadaşlarımız gelmeye başladılar. Sabaha doğru sığınağa gittiğimiz zaman bütün siyasi partiden arkadaşlar, 120'nin üzerinde milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci vardı, görevinin başına gelmişti. Değişik duygular içerisindeydik, 'Bu benim ülkemde mi yaşanıyor?' şeklinde duygu karmaşası yaşamıştık. Bizi bombalamaya başladıktan sonra bu ülkede hainlerin bir darbe girişiminde olduğunun farkına varmıştık."

Gecede, ödüle layık görülen Sinan Akçıl, "Güzel Karım isimli şarkısını seslendirdi ve şarkıcı Mahmut Tuncer de Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

En İyi İnternet Ödülü dalında ödüle layık görülen internet dizisi "Adana 01" oyuncuları adına ödülü Savaş Satış aldı. Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü ise Merve Ünler'e takdim edildi.

Ayrıca 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödül töreninde, ekonomi, marka ve medya alanında ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA