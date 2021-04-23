Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal mücadelesinin dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'nin millet iradesinin en açık tarihi olduğunu söyledi.

Milletin tek bir hedef etrafında birleştiği ilk meclisin vatan, hürriyet, birlik ve beraberlik için ortaya konan iradenin tecelligahı olduğunu vurgulayan Aktaş, "23 Nisan ölüm kalım savaşının inanç ve vatan aşkıyla mayalandığı ve zaferle neticelendiği bir diriliştir." dedi.

Aktaş, Türkiye'nin gelecekteki güçlü müreffeh ve lider ülke konumuna azimkar eğitim camiasının emekleriyle ulaşacağının altını çizerek, "Bu hedeflere ulaşmamız için Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz üzerimize düşen görevleri bu güne kadar büyük bir istek ve heyecanla yerine getirmeye çalıştık yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuklara armağan edilen ve milli iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetin ve TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını dile getiren Aktaş, dünyanın bütün çocuklarına barış ve huzur getirmesi temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Törene, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gençlik ve Spor İl müdürü Birdal Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bir grup öğrenci katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu