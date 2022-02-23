ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olmuştu, o hemşire için cezai ehliyet raporu istendi

ZONGULDAK Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana geldi. Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fıat marka 67 ED 414 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan Altındağ ve eşi İlkay Altındağ ile oğlu Umut Altındağ yaralanırken 10 yaşındaki diğer çocukları Eymen Burak Altındağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Tutuksuz sanık Hanife Yılmaz tedavi gördüğü için katılmazken Kazada yaralanan Cihan Altındağ, eşi İlkay ve oğlu Umut Altındağ da duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık Hanife Yılmaz'ın avukatı tedavi gören Yılmaz'ın bipolar bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğünü cezai ehliyeti için mahkeme heyetinden rapor talep edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Hanife Yılmaz'ın, Düzce Araştırma Hastanesi'den cezai ehliyeti için rapor talebi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.