Son dakika haberi: Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı

21.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:22
Son dakika haberi: Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Ömer Çelik Özlem Zengin Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yunan tiyatro sanatçısı Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 14:22:55. #1.16#
title