Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti
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Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti

Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan uzman çavuş, hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı Yozgat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muş'ta görevli uzman çavuş Hacı Y. (30) izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. (29 ) ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.
Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Y. tabancası ile nişanlısına ateş edip, ardından intihar etti.
Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hacı Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinden alınan Aysel Y'nin cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.
Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

7 ÖNCE "KORKUYORUM" PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

Son dakika haberi... Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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