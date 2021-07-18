Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi
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Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi

Uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra canına kıymak istedi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Bingöl'de görevli uzman çavuş H.Y. izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

TARTIŞMA BÜYÜYNCE SİLAHA SARILDI

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancası ile nişanlısına ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu. Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan H.Y. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

"BURADA ADIMIN YAZMASINDAN KORKUYORUM"

Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazdığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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