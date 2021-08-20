İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de iki traktörün çarpışması sonucu traktöre yuvarlanan şarampolde bulunan 18 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörlerin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, 18 yaşındaki Yunus Emre Tenor isimli genci hayattan kopardı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde iddiaya göre, Yunus Emre Tenor idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

JANDARMA TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Tenor'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Cinayet şüphesi var
İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Cinayet şüphesi var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Tarkan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 01:12:57. #1.14#

title