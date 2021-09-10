Son dakika haberi: TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'ın altına giren otomobildeki polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Eftal Erkut (23) yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Furkan Ali Erkut (22) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abidin M.'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut ağır yaralandı.

TIR sürücüsü Abidin M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.