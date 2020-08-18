Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe
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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe

Son dakika gündem haberi: Hakkari'de güvenlik güçlerince, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

18.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:10

Hakkari'de güvenlik güçlerince, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari'de zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gece gündüz demeden terörle mücadele görevini sürdüren güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor.

Bölgede son 7 ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin sığınak, barınak ve depo olarak kullandığı yerleri tespit ederek imha eden güvenlik güçleri, 7 aylık operasyonda 26 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 41 fişek, 4 bin 935 mühimmat ve 90 şarjör ile 651 bixi fişeği, 1286 bixi mühimmatı, 38 keskin nişancı tüfeği, 4 güdümlü füze, 2 doçka uçaksavar, 1925 doçka uçaksavar mühimmatı, 36 el bombası, 1 G-3 piyade tüfeği, 1235 G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 5 geri tepmesiz top mühimmatı, 12 havan mühimmatı, 2 M-16 piyade tüfeği, 139 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü ele geçirdi.

Bunların yanı sıra 88 el yapımı patlayıcı bularak imha eden güvenlik güçleri, 4 roketatar, 3 roketatar mermisi, 39 roketatar mühimmatı, 39 roketatar sevk fişeği, 6 tank mühimmatı, 2 anti tank mayını, anti tank roketi, tüfek bombası, bomba atar mühimmatı, 10 kilogram TNT, 110 kilogram amonyum nitrat, 640 litre asetik anhidrit, av tüfeği, 2 silah imalathanesi, 23 el yapıcı alıcı ve ateşleme anahtarı, gece görüş dürbünü, silah gövdesi, akım ölçer, 6 akü, 20 litre benzin, 3 dürbün, 3 telsiz, 1802 metre elektrik kablosu, 32 elektrik fünye, 3 flaş bellek, fotoğraf makinası, hücum yeleği, 7 jeneratör, kamera, 2 kütülük, 113 pil, 3 sırt çantası, 4 şarjör çantası, 10 şemsiye, tabanca şarjörü, 3 termal panço, 9 tıbbi malzeme, 10 tüp, 2 uyku tulumu ve 212 kilogram muhtelif gıda malzemesi de buldu.

"Gerek yurt içi gerek yurt dışında terörle çok ciddi mücadele ediliyor"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari'nin huzur kenti olma yolunda devam ettiğini söyledi.

Her yıl bir önceki yıldan çok daha iyi durumda olduklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şu anda Hakkari merkezinde, ilçelerimizde, köylerimizde terörle alakalı bir sıkıntımız yok. Tabi sınır ötesinde, sınırda zaman zaman terör saldırıları olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle İçişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın emir ve direktifleri ile bölgede gerek yurt içi gerek yurt dışında çok ciddi terörle mücadele ediliyor. Tüm birimlerimiz, asker, jandarma, polis, güvenlik korucularımız koordinasyon halinde, iş birliği halinde içeride dışarıda son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam ediyor. "

"7 ayda 20'nin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi"

Hakkari sınırları içerisinde geçen yıl 96 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Akbıyık, "Bu sayı teslim olanlarla beraber 157'i buluyor. Bu yıl da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'yi geçti. Şu anda yok denecek kadar az. İnşallah Hakkari gündeminde bundan sonra terör problemi, huzursuzluğu olmayacak." dedi.

"Geçtiğimiz yıla göre gerek teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, gerekse teslim olmaları, ikna olmaları yolunda çok büyük başarılar var." diyen Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Yıldırım-2 Cilo operasyonu ile birçok terörist etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi bölge sorumlusu düzeyinde. Yine yakalanan araç, gereç, silah, malzeme, mühimmat da çok fazla. Geçtiğimiz yıl bir önceki yılın 2 katıydı. Bu sene de inşallah geçtiğimiz yılın rakamlarını yakalayacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/KCK'ya ağır darbe

Kaynak: AA

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