Son dakika haberi | Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu
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Son dakika haberi | Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

18.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:45
Son dakika haberi | Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİİRT'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1993 ve 1999 yılında terör örgütüne katılan 2 örgüt mensubu, teslim oldu.

SİİRT'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1993 ve 1999 yılında terör örgütüne katılan 2 örgüt mensubu, teslim oldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 1993 ve 1999 yıllarında terör örgütü PKK'ya katılan 2 örgüt mensubunu ikna ederek teslim olmalarını sağladı. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan 2 örgüt mensubu, 17 Ocak günü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının sorguları sürüyor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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