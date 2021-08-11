Son dakika haber: Bir ilçe savaş alanına döndü: Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti

Gelen son dakika haberine göre Bir ilçe savaş alanına döndü: Sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini yerle bir etti Aşırı yağmur yağışı sonrasında oluşan selde sular altında kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü.