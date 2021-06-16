Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da zatürre teşhisiyle tedaviye alınan TRT sanatçısı Yıldız Ayhan (83), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da zatürre teşhisiyle tedaviye alınan TRT sanatçısı Yıldız Ayhan (83), yaşamını yitirdi. Ayhan'ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, Antalya'da 1 yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, mayıs ayında zatürre teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca 40 gün önce alındığı yoğun bakım ünitesine alınan Ayhan, dün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Ayhan'ın cenazesi, yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Antalya'da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT'de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, sosyal medya hesabından "Türküleri zihinlerde yer eden sevgili annem Yıldız Ayhan'ı kaybettik" paylaşımını yaparak acı haberi duyurdu.

BİR GÜN ÖNCE AİLE ZİYARETİ

Nurdan Ayhan, "Başka şehirde yaşayan kız kardeşim Özlem Ayhan Ketenci ile annem Yıldız Ayhan'ın Polonya'da yaşayan çok sevdiği iş adamı yeğeni Aytaç Murat Baybol, Antalya'ya geldi. Bir gün önce, tüm aile bireyleri toplu halde hastaneye gidip yoğun bakım ünitesinde annemi ziyaret ettik. Aradan 24 saat geçmeden doktorumuz beni telefonla aradı 'Hastamızı maalesef kaybettik' dedi. Acımız çok büyük. Yüreklerimize ateş düştü. Başımız sağ olsun" dedi.

SÜMER EZGÜ'DEN MESAJ

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sosyal medya hesaplarından Yıldız Ayhan için yayımladığı mesajla sevenlerine başsağlığı diledi. Ezgü, "Halk Müziğimizin yıldızını, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik. 'Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun', 'Fırın üstünde fırın' dilime dolanıverdi şimdi, hüzünlendim. Sesi ve anıları yüreğimde. Çok sevdiği eşi bağlama sanatçı büyüğümüz A. Gazi Ayhan'la birlikte nur içinde olsun. Cenazesi 17.06.2021 Perşembe öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.

ANTALYA'YA YERLEŞMİŞTİ

Ankara'da doğup büyüyen, 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan Yıldız Ayhan, TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmiş, türkülerin halka ulaşmasında kendine özgü sesiyle önemli katkılarda bulunmuştu. Eşi ile birlikte TRT Ankara- İstanbul radyo ve televizyonlarında görev yapan Ayhan, 'Yurttan Sesler' programıyla da ünlenmişti. Ayhan, 19779 yılında da İstanbul Radyosu'na geçmiş, 1999 yılında emekli olmuş, uzun bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Antalya'ya yerleşmişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)

Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi | SANATÇI YILDIZ AYHAN, HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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