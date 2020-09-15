Son dakika haber! GAZİANTEP Resulaynlı siviller, Türkçe öğreniyor Son dakika haberleri: Resulaynlı siviller, Türkçe öğreniyorTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde siviller Türkçe öğrenmeye başladı.

Resulaynlı siviller, Türkçe öğreniyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde siviller Türkçe öğrenmeye başladı. PKK/YPG işgalinin sona erdiği kentte oluşan talep üzerine açılan kursa ilgi gösteren Resulaynlı siviller, "Türkiye'yi çok seviyoruz ve Türkçe öğrendiğimiz için mutluyuz" dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG işgali, geçen yıl Ekim ayında TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile sonlandırıldı. Teröristlerden arındırılan kentte, tahrip edilen birçok alanın tadilatı gerçekleştirildi, oluşturulan huzur ve güven ortamı ile terör örgütü baskısı nedeniyle zorunlu olarak göç eden binlerce sivil geri dönerek yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR

Oluşan huzur ortamı ile birlikte Resulaynlı siviller de kendilerini teröristlerden kurtaran ve her zaman müteşekkir olduklarını dile getirdikleri Türkiye sevgisini daha da ilerletmek için Türkçe öğrenmeye karar verdi. Sivillerden gelen talep üzerine Resulayn Halk Eğitim Merkezi'nde Türkçe kursu açıldı. Çeşitli branşlarda açılan kurslarda meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlanmasının yanı sıra Türkçe kursunda da öğrenciler dil öğreniyor. Yeni açılan ve şu anda 22 öğrencinin bulunduğu kursa; kadın, erkek, yaşlı, genç her kesimden ilgi gösteriliyor. Şu anda ilk grubun dil eğitimi aldığı kursa 200'ün üzerinde yeni başvuru olunca, ek kurslar açılarak dil öğrenmek isteyenlerin talebi karşılanmaya çalışılıyor.

'TÜRKİYE SAYESİNDE ŞU ANDA HUZURUMUZ VAR'

Kursa katılan ve Türkçe öğrenme gayretleri ile usta öğreticilerin takdirini kazanan Suriyeli siviller, "Bizi burada yaşadığımız terör belasından Türkiye kurtardı. Türkiye sayesinde şu anda huzurumuz var. Türkiye'ye çok müteşekkiriz ve çok sevdiğimiz Türkçe dilini öğrenmek istiyoruz. İlerleyen zamanlarda ikili ilişkilerin gelişmesi ile Türkçe öğrenerek Türkiye'de yabancılık çekmek istemiyoruz" dedi.

'ŞU ANDA 22 ÖĞRENCİ VAR AMA 200'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK'

Resulaynlı sivillere Türkçe eğitimi veren Resulayn Eğitim sorumlusu Eyüphan Çoğalan, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından kente geldiklerini söyledi. İlk etapta Halk Eğitim Merkezi binasının tadilatını gerçekleştirerek faaliyete başlattıklarını anlatan Çoğalan, "Merkezimizde halkın yeniden eski günlerine hızla dönmesi adına çeşitli kurslar açtık. Bunun yanı sıra talep üzerine Türkçe kursu açtık. Buradaki vatandaşların Türkçe öğrenme ihtiyacını giderme kararı aldık. Öğrenciler oldukça istekli ve başarılı. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 22 öğrenci var ama 200'ün üzerinde başvuru aldık. Bunun için ek kurslar açacağız. Her yaştan sivil burada merak içerisinde Türkçe öğrenme isteğinde. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA