Polisten çiftçilere sahte para uyarısı

Polisten çiftçilere sahte para uyarısı Hayvan pazarında kalpazan önlemi Muş'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgilendirme yaptı.

Polisten çiftçilere sahte para uyarısı

Hayvan pazarında kalpazan önlemi

MUŞ - Muş'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahte para mağduriyeti yaşamaması için önlemleri artırdı. Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarına gelerek çiftçi ve alıcıları kalpazanlara karşı uyaran uzman ekipler, sahte parayı gerçekten ayırabilmenin püf noktaları hakkında bilgilendirici paylaşımlarda bulundu. Alışveriş sırasında alıcı ve satıcıların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten ekipler, şüpheli durumların polise bildirilmesini istedi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan KOM'da görevli polis memuru İlker Yıldız, Muş KOM Şube Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarını engellemek için çeşitli bilgilendirme faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Hayvan pazarındaki hem satıcıları hem de alıcıları sahte para konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden Yıldız, "Sahte paraya karşı çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza uygulamalı olarak bilgi paylaşımı yaptık. Paraya dokunarak, görerek nasıl ayırt edebilecekleri konusunda fikir sunduk. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Sahte parayla ilgili çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

"Sahte paraya karşı aydınlatıcı bilgi sahibi olduk"

Hayvan pazarında kurban satışı yapan çiftçilerden Nizamettin Yıldırak da polis memurlarının hayvan pazarına gelerek kendilerini sahte para konusunda uyandırıp, aydınlattıklarını ifade etti. Bu tür faaliyetleri çok olumlu bulduklarını vurgulayan Yıldırak, "Bugün bizleri bilgilendiren ekipler; kimseyle dalaşmaya girmememizi, böyle bir durumla karşılaşmamız durumunda 155'i aramamızı istediler. Bayram öncesi mutlaka sahte paralar kalpazanlarda vardır. Geliyorlar bizim gibi parayı tanımayan çiftçi arkadaşlarımızı kandırabiliyorlar. Bu konular hakkında aydınlatıcı bilgi sahibi olduk. Polis memuru arkadaşlara duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken Fesih Yolcu isimli çiftçi de, "Polis memurları buraya gelerek bizi bilgilendirdi. Herhangi bir şüpheye düşmemiz durumunda 155'i arayıp kendilerini bilgilendirmemizi istediler. Bu tür faaliyetler toplum için iyi çalışmalar. Bu konu hakkında ne biz ne de alıcılar mağdur olmasın diye gerekli bilgilendirmeyi bize yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlardan Şahin Yayman ise hayvan pazarına kurbanlık bakmak için geldiğini aktararak, "Polis ekipleri bizi sahte para için bilgilendirdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Bizde bayram için hayvanımızı aldık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu