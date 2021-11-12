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Son dakika haberi! Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Son dakika haberi! Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri
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