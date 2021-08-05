Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor
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Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor Manavgat'ta çıkan orman yangınında AFAD ekiplerince bulunduğu bölgeden alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen ve tedavisi yapılan 54 yaşındaki Remzi Solak'tan 6 gündür haber alınamıyor.

- Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor

ANTALYA - Manavgat'ta çıkan orman yangınında AFAD ekiplerince bulunduğu bölgeden alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen ve tedavisi yapılan 54 yaşındaki Remzi Solak'tan 6 gündür haber alınamıyor.

Sevinç Mahallesi'nden yaklaşık 30 kilometre ileride dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşayan Remzi Solak, geçen hafta Cuma günü bölgede çıkan yangında AFAD ekiplerince alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra kayıplara karışan 54 yaşındaki Solak için ailesi endişeli. 6 gündür haber alınamayan Solak'ın hayatından endişe ediliyor. Dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşadığı belirtilen Solak'ın dışarıda görülünce karışmış saç ve sakalından ayırt edilebileceğini söyleyen ailesi, görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

"Hayatından endişe ediyoruz"

Kaybolan Remzi Solak'ın yakını Emine Doğan, " En son Cuma günü çıkan yangında, Sevinç Mahallesi'nden AFAD ekiplerince alınıp Manavgat Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Ayakta tedavi oluyor ve hastaneden çıkıyor. Babamında köyde evi yandığı için biz evimizle uğraşırken bu olay gerçekleşiyor. Kayıp haberi bize bugün geldi. 6. Günün sonunda haber bize iletildiği anda devlet hastanesine başvuru yapıp yangından etkilenenlerin kalmış olduğu yurtları gezip en son tekrar bir yurda gelip Remzi Amca'yı bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Daha önce de rahatsızlanıp kurtam ekiplerinin yardımıyla hastaneye getirildi

Remzi Solak, geçtimiz mart ayında rahatsızlanmış ve ilk yardım ekipleri tarafından 1.5 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yağmur ve dolu yağışı altında yürüyen 112, AFAD ve UMKE ekipleri, Sahil Güvenlik Helikopterinin inememesi nedeniyle Remzi Solak'ı sedye ile 60 metre kayalıklardan çıkarıp sedyeye koyarak Manavgat Devlet Hastanesine getirmişlerdi.

Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberi: Orman yangınından kurtarılarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamdan 6 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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