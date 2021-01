New York Federal Mahkemesi'nden Ayyıldız Tim'e 'siber savaş' soruşturması

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) New York Federal Mahkemesi, Ayyıldız Tim Türk Hacker grubuna "ABD'ye siber savaş açtığı" iddiasıyla soruşturma başlattı. Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Ayyıldız Tim Siber Savunma Şirketi Genel Müdürü Mehmet İshak, " Biz bu işin arkasında yine ABD'ye kaçan FETÖ terör örgütü mensuplarının da olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BU İŞİN İÇİNDE FETÖ MENSUPLARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayyıldız Tim Siber Savunma Şirketi Genel Müdürü Mehmet İshak, dava sürecini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.İshak, Ayyıldız Tim tarafından yapılan saldırıların terör örgütleri FETÖ, PKK, YPG'yi hedef aldığını ifade ederek, "Biz bu işin arkasında yine ABD'ye kaçan FETÖ terör örgütü mensuplarının da olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BUNU ÜLKESİNİ SEVEN HERKES YAPAR"

Mehmet İshak, New York Federal Mahkemesi'nce açılan davanın devam ettiğini ve gerekli karşı cevabın iletildiğini söyledi. İshak yaptığı açıklamada, "Burada şirketimiz karşı cevap olarak, dost ve müttefik ülkelerin terör konusunda ortak hareket etmesi gerekirken FETÖ örgütü, PKK, YPG terör örgütünü destekleyen bazı ülke ve hesaplara karşı ataklar yapıldı." dedi. İshak, Ayyıldız Tim'in terör örgütlerine yönelik yaptığı saldırıların ülkesini seven herkesin yapacağı şeyler olduğunu ifade ederek, "Ayyıldız Tim, ülkesini seven herkesin yapabileceği şeyleri yaptı. ABD'ye karşı da böyle bir olay olmuş olsa ABD'deki bu konuda uzman insanların da aynı tepkiyi verecektir" diye konuştu.

"AVUKATLARIMIZ, ANKARA'DAKİ FBI OFİSİNE BAŞVURACAK"

İshak, davanın sonucunun henüz netleşmediğini ifade ederek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Tabi davanın sonucunu bilemiyoruz. Ancak ABD Ankara Büyükelçiliği'nde FBI ofisine avukatlarımız başvuracak bu konuyla ilgili. Daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Burada dava ne zaman sonuçlanır onu bilemiyorum ama tabii ki böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Casusluk davası, yani casusluk ABD'de idam cezası. Siber savaş açmak da çok ağır cezaları var. Ama burada FETÖ terör örgütüne karşı, bazı YPG, PKK terör örgütü hesaplarına karşı, ABD'de gizlenen FETÖ örgütü mensuplarına karşı yapılan saldırıların; ABD'ye Türkiye'yi anlatan, müttefik olduğumuzu anlatan, Kore'yi anlatan yazılar yazan ve bazı hesaplardan bunları ABD'deki üst düzey bürokratların ya da televizyoncuların hesaplarında anlatan bazı hacker arkadaşlarımızın bunu bir düşmanlık değil de bir şeyleri belirtmek için yaptıklarını düşünüyorum."

"BİLGİLER TÜRKİYE'DEN SIZDIRILDI"

Ayyıldız Tim ile ilgili gizli bilgilerin nasıl sızdığını henüz bilmediklerini ifade eden İshak, "Konunun arkasında tabi bu gizli bilgilerin yani bizlerle ilgili gizli bilgilerin nasıl sızdığını bilemiyoruz. Türkiye'den sızdırıldı. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çünkü bazı hesaplar ve isimler çok gizliydi. Burada şunu da düşünüyoruz; Ayyıldız Tim bildiğiniz gibi FETÖ terör örgütüyle büyük mücadeleler vermiştir. 10 yıldır. Birçok hesabı, terör örgütü hesabını hackleyip deşifre etmiş, birçok FETÖ'cüyü deşifre etmiş bir grup olduğundan dolayı biz bu işin arkasında yine ABD'ye kaçan FETÖ terör örgütü mensuplarının da olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ve Federal Mahkeme'nin iddia ettiği gibi bir siber casusluk bir siber savaş teriminin yanlış olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı