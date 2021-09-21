Son dakika haberi! Maltepe'de köpeği ezerek öldüren Doç. Dr. Ocaklı beraat etti

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Birsen Ocaklı ve avukatı Nafiye Ceylan katıldı. Duruşmada müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler yer alırken, müşteki avukatları Yasemin Babayiğit, Mehtap Aykaç, Şerare Erfan ve Umut Yıldız da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verilmesini talep etti.

"BİZ SANIĞIN EN AZINDAN BU DÜNYADA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

"VİCDANİ BİR KÖRLÜĞÜ VE SAĞIRLIĞI VARDIR"

"40 YILLIK BİR HEKİM OLARAK BİR CANLININ CANINI İSTEYEREK ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

BERAAT ETTİ

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURACAKLAR

İDDİANAME

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri