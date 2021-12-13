Son dakika haberi | Kurtuluş Savaşı'nın son şehitlerinin mezarları aranıyor

ÇANAKKALE (DHA) - KURTULUŞ Savaşı'nda son çatışmaların yaşandığı Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ayyıldız Tepe mevkisinde şehit olan askerlerin mezarlarının bulunması için bilimsel çalışma başlatıldı. Çalışmayla 73 şehidin defnedildiği yerlerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi'nin destekleriyle yürütülen çalışmada; Harp Coğrafyacısı Dr. Selim Erdoğan, Jeofizik Uzmanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Tarihçi-Yazar Ümit Doğan, Kent Konseyi Tarih Çalışma Grubu Sözcüsü Tarihçi Yazar Dr. Töre Sivrioğlu yer alacak.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında, bölgede şehitlikler oluşturmak istediklerini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise, "Umudumuz Bandırma'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerinde bulduğumuz şehit mezarlarımızı, son Mehmetlerimizi, bulgular ile bilimle destekleyerek, bu alanlarda çalışmalar yaparak, şehitlikler oluşturmak. Tabii bu çalışma Bandırma Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşiyor. Bu çalışmalardan sonra ilerleyen süreçte yapılan çalışmaları netleştirip, sonuçları bizlere hocalarımız iletecek. Bu doğrultuda ilgili mercilerle çalışmalar yapılacaktır."