Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy ile ünlüler, Burdur'da lavanta tarlalarını gezdi
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Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy ile ünlüler, Burdur'da lavanta tarlalarını gezdi

Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy ile ünlüler, Burdur'da lavanta tarlalarını gezdi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki lavanta tarlalarını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile bazı sanatçı ve oyuncular, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki lavanta tarlalarını ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Burdur'a oyuncu ve sunucu Seray Sever, tiyatro sanatçısı Özgür Özgülgün, gurme ve gastronomi yazarı Eray Kılıç ve birçok sosyal medya fenomeniyle gelen Ersoy, Lisinia Doğa Merkezi'ni gezdi.

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler, Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Mis kokulu lavantaların arasında dolaşan grup, buradan 350 dekarlık alana yayılan Akçaköy lavanta tarlasına geçti.

Ersoy, lavantaların arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, lavanta bahçelerini çok beğendiğini, fotoğraf çekmeye doyamadığını söyledi.

Burdur'daki lavanta bahçelerinin harika görselinin olduğunu vurgulayan Ersoy, Lisinia Doğa Merkezi'ni çok güzel bulduğunu aktardı.

"İnanılmaz bir manzara"

Ersoy, ünlülerin sosyal medya paylaşımlarıyla kentin tanıtımına katkı vermeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Özellikle bu mevsimde insanlar gelip lavantaları görsünler. Arkamda koca bir göl ve lavantalar inanılmaz bir manzara. Bizi de 'rotahane' hesabından takip etsinler, biz olabildiğince buraların paylaşımını yapacağız. Burdur bu konuda çok şanslı." diye konuştu.

Sosyal medya sayesinde dünyaya açıldıklarına değinen Ersoy, lavanta tarlalarında görsel dekorların artırılması ve insanların daha güzel fotoğraf kareleri yakalamalarına olanak sağlanması gerektiğini belirtti.

Ersoy, lavanta bahçelerinin muhteşem bir manzarası olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burdur'daki bu lavanta manzarası herhalde dünyanın hiçbir yerinde yok. Ancak biraz daha işi süslemekte fayda var. El birliği ile inşallah Burdur, daha çok yerli ve yabancı turist alacak. Burası bir cazibe merkezi olmalı, turistlere daha güzel şartlar sunulmalı, inşallah daha iyilerini yapacağız."

"Her yerden doğal güzellikler fışkırıyor"

Tiyatro sanatçısı Özgür Özgülgün de Burdur'un ekoturizm açısından ülkenin en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Açık hava müzesi gibi, her yerden doğal güzellikler fışkırıyor." dedi.

Oyuncu ve sunucu Seray Sever de kentin hem tarihi hem de doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getirerek, lavantadan üretilen her türlü doğal ürünü satın aldığını, lavanta bahçelerine bayıldığını kaydetti.

Gastronomi yazarı Eray Kılıç da ceviz ezmesini, lavantalı ve haşhaşlı dondurmayı çok beğendiğini ifade ederek, göl manzaralı lavanta bahçesinde büyülendiğini anlattı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın eşi Hatice Arslantaş'ın da eşlik ettiği Ersoy ve beraberindekiler, kent merkezindeki Burdur Müzesi'ni, Doğa Tarihi Müzesi'ni ve Taş Oda Konağı'nı da gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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