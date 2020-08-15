Son dakika haberi | 'Klima hastalığı ölüme kadar götürebilir'
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Son dakika haberi | 'Klima hastalığı ölüme kadar götürebilir'

Gelen son dakika haberlerine göre SICAK havaların etkisiyle daha sık kullanılan klimaların ölümcül hastalıklara yol açabileceğini kaydeden Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, hava sistemlerinin hayati tehlike oluşturacak etkilerine karşı uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi | 'Klima hastalığı ölüme kadar götürebilir'
15.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:17

SICAK havaların etkisiyle daha sık kullanılan klimaların ölümcül hastalıklara yol açabileceğini kaydeden Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, hava sistemlerinin hayati tehlike oluşturacak etkilerine karşı uyarılarda bulundu. Prof. Akkoyunlu, "Bu hava sistemleri temizlik yapılmadığı zaman belli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu dönemde lejyonella dediğimiz bakteri türü var ki solunum yoluyla bulaşan bir hastalığa sebep olabiliyor ve cidden ölüme kadar götürebiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, düzgün bakımı yapılmayan klimaların yarardan çok zarar vereceğini söyleyerek, "Klimalar asıl itibarı ile uygunsuz hava şartlarını insanlar için daha yaşanabilir hale getiren, daha uygun hava şartları sağlamak için kullandığımız aygıtlar. Fakat bunların doğru kullanımı oldukça hayati öneme sahip. Eğer doğru kullanamazsak bu aletler hem konforumuzu hem sağlığımızı bozabilecek özellik kazanabilirler" dedi.

"MİSAFİR VARKEN ÇALIŞTIRMAYIN"Klimaların fan özelliğine dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, "Klimalar genelde splittir yani dışarıda ve içeride bir aparatı vardır. Bu aparatlar içeriyle ve dışarıyla hava sirkülasyonunu sağlamaz. İçerideki havayı dolaştırır bu nedenle evde misafirlerimiz varsa mümkünse klimayı çalıştırmamalıyız. Çünkü ortamda enfeksiyonlu birisi varsa farkına varmadan enfeksiyon ortama saçılır ve klimanın oluşturduğu türbülansla beraber her tarafa yayılarak, herkesi enfekte etme olasılığı artar. Eğer havayı dış ortamla iç ortam arasında değiştiriyorsa yani içerideki kirli havayı atıp dışarıdan temiz havayı alıyorsa ki, çok ender kullanılan aygıtlardır, bunlar onlar tabii ki daha sağlıklı olabilir" şeklinde konuştu."SICAKLIĞI 15 DERECEYE KADAR DÜŞÜRMEYİN"Prof. Dr. Akkoyunlu, "Eğer ortam sıcaklığını çok hızlı ve dış ortama göre çok fazla düşürürsek yani insani şartların çok altına düşürürsek bu ekstra başlı başına sağlık nedenidir. Bazı yerlerde 15-16 dereceye kadar oda sıcaklıkları düşürülüyor ki bu ciddi anlamda sağlıksız durum oluşturuyor. Onun için hava sıcaklığını biraz daha 22-23 derecelerde tutmalıyız" ifadelerine yer verdi."CİLDİNİZİN NEMİ İÇİN HAVAYI DUVARA YANSITIN"Aynı zamanda klimaların fan özelliğinin cildin nemini azalttığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, şu ifadeleri kullandı: "Fan özelliğinin tam karşısında kaldığımız zaman bu ekstra bir zarar oluşturuyor. Çünkü rüzgar cilde vurup ciltten ayrılırken nemi alıyor ve doğal olarak daha fazla soğumasını sağlıyor. Halk arasında hava akımında kalanlara 'yel girdi' derler bunun nedeni o bölgede cildin aşırı soğumasına bağlı olarak etki altındaki kaslarda ciddi spazmlar meydana gelir. Boyun tutulmaları, bel ve göğüs ağrıları çok sık karşılaşılan olaylardır. Bunlardan da sakınmak açısından özellikle klimanın direkt olarak kişilere vurmaması gerekiyor. Mümkünse duvarlara yansıtılarak veya hava akımını tavana vererek ona göre organize olmamız gerekiyor.""LEJYONELLA RİSKİNE DİKKAT"Prof. Dr. Akkoyunlu, düzgün ve periyodik bir şekilde temizliği, bakımı yapılmayan klimaların ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkati çekerek sözlerine şunları ekledi:

"Klimalar özellikle ortamdaki havayı alıp soğuttuğu için nemli ortamlardır. Bu nemli ortamlar aynı zamanda vasat bir sıcaklığa sahiptirler ve bazı enfeksiyon etkenlerinin üremesine sebep olurlar. Bu hava sistemleri temizlik yapılmadığı zaman belli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu dönemde lejyonella dediğimiz bakteri türü var ki solunum yoluyla bulaşan bir hastalığa sebep olabiliyor ve cidden ölüme kadar götürebiliyor. Klima temizliğinin ne zaman yapılması gerektiği ise üreticinin kullandığı materyalin kirlenme hızına bağlı olarak değişir. Zaten üretici firmalar bu konuda yapılmış çalışmalar üzerinden temizleme periyotlarını bildiriyorlar. Temizleme periyotları dahilinde temizliğin düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor."


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Kaynak: DHA

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