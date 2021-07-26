Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Saner, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi
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Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Saner, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi

Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Saner, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Hükümetimizin almış olduğu kararla, şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Hükümetimizin almış olduğu kararla, şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk." dedi.

Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan bölgede incelemelerde bulunan Saner'e, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve diğer yetkililer eşlik etti.

Maraş'ta yeni açılan bölge içerisindeki sokak ve caddeleri dolaşan Saner, yetkililerden bilgi aldı.

Saner, incelemeler sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"337 mal sahibi başvuruda bulundu"

Bakanlar Kurulunun 12 Temmuz'da aldığı kararla Maraş'ın belli bir bölgesinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarıldığını belirten Saner, Maraş açılımının ikinci evresini uygulamaya koyduklarını söyledi.

Kapalı Maraş'ın toplamda 5 kilometrelik bir alanı kapsadığını aktaran Saner, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibarıyla ikinci etapla Kapalı Maraş bölgemizin yüzde 3,5'lik bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Bu bölüm içerisinde mevcut 496 parsel bulunmaktadır. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Maraş açılımıyla ilgili atacağımız adımlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurallarına uygun şekilde hareket edeceğimizi ifade etmekteyiz.

Bu kapsamda Mal Tanzim Komisyonuna (taşınmaz mal komisyonu) Kapalı Maraş'ın toplamı için 337 mal sahibi, takas, tazminat veya iade koşulları vasıtasıyla başvuruda bulundu. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede ise (yüzde 3,5'lik kısım) 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını mal tanzim komisyonundan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar, Mal Tanzim Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecektir."

Saner, Maraş'taki mülklerin durumlarının daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesince bilimsel olarak tetkik edildiğine değinerek, buradaki mülklerin statik durumlarına bağlı nasıl değerlendirileceklerinin ele alındığını kaydetti.

Başbakan Saner, "Gazimağusa Belediye Başkanı Arter ile önümüzdeki günlerde, mal tanzim komisyonun koşullarını gözeterek, buradaki yıkılmaya yüz tutmuş binaların nasıl değerlendirileceğini oluşturacağımız komiteyle gündemimize alacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Saner, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi - Haberler
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