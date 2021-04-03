Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay