Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.