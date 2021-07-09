Uzman çavuşun, ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Uzman çavuşun annesi, isyan etti

Kağıthane'de beraber yaşadığı 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı 8-9 el ateş edilerek öldüren Gizem E., nişanlısının kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylemişti. Cinayetin ardından koşun Yıldırım'ın annesi, "Oğlum nişanlı değildi, o kişiyle evlilik planları da yapmıyordu. Oğlumun peşini bırakmadı. Oğlum, benim istediğim kişiyle evlenecekti" dedi. Öte yandan ifade veren Gizem E. arkadaşı ise Yıldırım'ın Gizem E. için ''Sevdiğim kadın'' diyerek evliliği planladığını iddia etti.

KAĞITHANE'de Gizem E.'nin, uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Gizem E.'nin yakın arkadaşı Ş.K.'nin, "Evlilik planları yaptıklarını bana anlatmıştı. Olaydan bir hafta önce Zeynel'in onu darp ettiğini söylemişti. Darp izlerinin fotoğrafını bana atmıştı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Öldürülen Yıldırım'ın annesi Asiye Hacer Yıldırım'ın ise ifadesinde "Oğlum nişanlı değildi, o kişiyle evlilik planları da yapmıyordu. Oğlumun peşini bırakmadı. Oğlum, benim istediğim kişiyle evlenecekti" dediği bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane'de, 5 Temmuz günü, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım(26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E.(30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTIAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ekiplerince gerçekleştirilen cinayet soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

"NİŞANLI DEĞİLLERDİ"Gizem E., "Benimle evlilik planı vardı, beni aldattığını öğrenince önce intihar etmeyi düşündüm sonra yapamayıp onu vurdum" diye ifade verirken, Gaziantep'te yaşayan Zeynel Yıldırım'ın annesi Hacer Yıldırım, "Oğlum iktisat mezunu, askerdeyken komutanının tavsiyesi üzerine sınavlara girip denizci uzman çavuş oldu. Henüz iki yıllık askerdi. İstanbul'a gitmeden önce onu son gördüğümde benden helallik istedi. Daha 26 yaşındaydı, gün görmeden bu dünyadan göçtü. Aralarında nişanlılık gibi bir durum yoktu. Eğer evlenme, yuva kurma planları olsaydı oğlum bana kesinlikle söylerdi. Ben zaten oğluma hep sorardım 'Hayatında biri var mı?' diye. O da bana ciddi düşündüğü kimse olmadığını söylerdi. Benim seçeceğim bir kızla evlenmek istediğini söylerdi. Gaziantep'te benim ona bulduğum bir kız ile görüşüyordu. Yakın zamanda sözlenme planları vardı. Gizem E. ile beraber yaşadıklarını da bilmiyorduk. Darp iddiaları da doğru değil, karıncayı bile incitmezdi. Etrafındaki herkes onu bu şekilde bilirdi. Kendi kız kardeşine bir kez bile el kaldırmadı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

"ÖLDÜRMESİ Mİ GEREKİRDİ?"İfadesinde Gizem E.'nin, psikolojisi bozuk biri olduğunu iddia eden Hacer Yıldırım, "Takıntılıydı, oğlumun hayatını da zehir etti. 20-30 yıllık evliler bile ayrılıyor, 'Sevmiyorum' dedikten sonra oğlumdan ayrılması gerekirdi. Kız sorunsuzca ayrılıp memleketine dönseydi oğlum ona orada da düzenini kurana kadar yardım ederdi. Zararını karşılayacak maddi gücü vardı. Eğer kavga sebebiyle oğlumu vurduysa bir el ateş etseydi. Neden sekiz el ateş etti, Öldürmesi mi gerekirdi? Onun gün yüzü görmesini istemiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"GAZİANTEP'TE NİKAH KIYACAKLARDI"Tutuklanan Gizem E.'nin Samsun'dan arkadaşı Gülçin Demirci, çiftin evlerinde mayıs ayında bir gece kaldığını belirttikten sonra şöyle devam etti: "İlk başlarda Zeynel ve Gizem gayet iyilerdi. Samsun'dan çok mutlu şekilde ayrıldı. Evlenme planları olduğunu her ikisinin ağzından da duydum. Hatta Zeynel'in memleketi Gaziantep'te nikah kıymayı, sonra İstanbul'a dönüp yatta parti yapmayı bile planlıyorlardı. Yaklaşık bir ay önce araları Zeynel'in telefonundaki bazı şüpheli numaralardan ve arkadaşlarıyla olan sohbetlerinden dolayı bozuldu. Cinayetten bir ay önce Gizem bana, ilişkisine son verip, Samsun'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat, Zeynel onu dönmemesi için yalvararak ikna etti. Hatta Zeynel, Gizem'i inandırmak için tüm sosyal medya hesaplarını da kapattı. Gizem'in rahat etmesi için yeni bir ev tuttu."

"ZEYNELİN ONU DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ, BANA LARI ATTI"

Gizem E.'nin Ş. Abla diye hitap ettiği arkadaşı yakın arkadaşı Ş.K. ise olayla ilgili şunları söyledi: "Kasımda sosyal medyadan tanıştılar. Ben ilk başlarda Samsun'dan İstanbul'a' taşınmaması için çok uyardım fakat sonra Zeynel ile konuşup, Gizem'i sevdiğine ikna oldum. Gizem için 'Sevdiğim kadın' diyordu. Gelinlik baktığını, çocuk yapma planları olduğunu da biliyorum. Gizem'in, Zeynel'e güvensizliği vardı. Bu sebepten tartışmalar yaşıyorlardı. Cinayetten bir hafta kadar önce Gizem bana 'Beni affet Ş. Abla, ne olduysa oldu. Sorumlusu Zeyneldir" diye bir mesaj attı. İntihar edeceğini düşündüm, defalarca arayıp ulaşamadım. Bu olayın devamında da Gizem bana Zeynel'in onu darp ettiğini, ağzından köpük gelene kadar boğazını sıktığını söyledi ve boynundaki morlukların fotoğrafını da attı. Bu olay üzerine Gizem'e her şeyi bırakıp, dönmesini söyledim fakat bana Zeynel'in barışmak için yeniden yalvardığını, bir ömür ondan vazgeçmeyeceğini ve onu çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Gizem'e çok kızdım. Sonrasında aramak için elim telefona gitti fakat arayamadım. Zaten sonra cinayet haberi geldi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı