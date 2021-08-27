Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması

Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Irak Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Bağdat'ta düzenlenecek devlet başkanları zirvesine katılmak için Irak'a giden gazeteciler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Çaykur Rizespor forması hediye etti.

Irak Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Bağdat'ta düzenlenecek devlet başkanları zirvesine katılmak için Irak'a giden gazeteciler, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Çaykur Rizespor forması hediye etti.

Irak Gazeteciler Cemiyetinin daveti üzerine Bağdat'ta düzenlenecek devlet başkanları zirvesine katılmak için Irak'a giden Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) yöneticileri, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Çaykur Rizespor forması hediye etti. AYD Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, Başbakan el-Kazımi'ye "Ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın memleketi Rize'den geliyorum. Başta Erdoğan olmak üzere Rize halkının ve Türk halkının selamlarını getirdim" dedi.

Aynı zamanda Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi olan Bakır, Iraklı sporcular Ali Adnan ve İsmail Dhurgam'ın Çaykur Rizespor'da forma giydiklerini ve Irak halkını başarıyla temsil ettiklerini belirterek, söz konusu iki futbolcunun Irak halkını daha çok sevdirdiğini ifade etti. Sporun yumuşak güç olduğunu belirten Bakır, benzer faaliyetlerin ülkelerin birbirini yakından tanımasına vesile olacağı ve dayanışmayı artıracağını aktardı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, gazeteciler arasındaki dayanışmanın iki ülkenin yakınlaşmasına vesile olacağını belirterek, "Bizleri burada ağırlayan Irak gazeteciler yönetimine teşekkür ederiz. Bu kuruluş bizleri çok güzel ağırladı. Bu çerçevede güzel bir organize yaptılar, 22 ülkeden gazeteciler geldi. Bu noktada ülkemizdeki İletişim Başkanlığımız da büyük hizmetler ediyor. İslam dünyasındaki gazetecileri Türkiye'de ağırlamak isteriz. Bu konuyu Fahrettin Altun'a ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye ile üç alanda önemli projelerinin olduğu bilgisini vererek, "Bunlardan bir tanesi demiryollarımızı birlikte yenileyip geliştireceğiz. İpek Yolu projesine bizde dahil olacağız. İkinci iş birliğimiz elektrik üretimi ile ilgilidir. Yıllarca Irak'ın elektrik sorununu çözemedik. Bu dönem Türkiye ile ortaklaşa elektrik sorununu çözeceğiz" dedi.

Mustafa el-Kazımi, en önemli hedeflerinin Türkiye ile sağlık alanında ortak projeyi hayata geçirmek olduğunu belirterek, "Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. Türkiye'nin her ilinde sağlık yatırımları var. Biz bu yatırımları örnek alıyoruz. Avrupalılar bile Türkiye'ye sağlık turizmi için geliyor. Kazımi kabul et ya da etme Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması
Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Metin Çekmez Merve Boluğur Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Enner Valencia Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Irak Başbakanı el-Kazimi'ye Çaykur Rizespor forması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:08:21. #1.16#

title