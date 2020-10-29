Son dakika haberi: İNÜAFAM'dan "Nijerya'da SARS Protestosu" paneli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İNÜAFAM'dan "Nijerya'da SARS Protestosu" paneli

29.10.2020 02:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:18
Son dakika haberi: İNÜAFAM'dan

Son dakika gelişmesine göre İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM), Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolar nedeniyle "Nijerya'da SARS Protestosu" konulu on-line panel gerçekleştirdi.

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM), Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolar nedeniyle "Nijerya'da SARS Protestosu" konulu on-line panel gerçekleştirdi.

TRT Hausa Editörü Ebubekir Muhammed Yahaya'nın moderatörlüğünü yaptığı çevrim içi panele, Nijeryalı aktivist Aisha Yesufu, Nigeria Numeric kurucusu Alkasim Abdulkadir, politika analisti Ovigwe Eguegu ve HumAngle Medya Kuruluşu Program Yöneticisi Aliyu Dahiru Aliyu katıldı.

Nijeryalı aktivist Yesufu, burada yaptığı konuşmada, SARS'ın "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 2017'den bu yana ekibin dağılması çağrısı yapıldığını ancak 3 hafta önce ülkenin güneyindeki Delta eyaletinde SARS tarafından öldürülen bir gencin halkı öfkelendirdiğini belirtti.

Ülkede iki hafta süren protestoların hayatta kalma eylemleri olduğuna işaret eden Yesufu, "Protestoya katılanların çoğu, ya SARS'ın kurbanıdır ya da yakını kurbanı olmuştur. Ülkede 2004 yılından bu yana SARS binlerce kişiyi öldürdü." dedi.

Yesufu, kurbanları polise şikayet etmesine rağmen bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını, bu nedenle hükümetin halkın taleplerini yerine getirene kadar protesto gösterilerinin devam edeceğini belirtti.

Protestolar Devlet Başkanı Buhari'yi hedef almıyor

Nigeria Numeric kurucusu Abdulkadir, SARS'a karşı yapılan protestoların, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi hedef almadığını ancak halkın iyi bir yönetim talep ettiğini ve insanlara yapılan kötü muamelenin sona ermesini istediklerini dile getirdi.

Politika analisti Eguegu da protestocuların, masum insanları öldüren SARS görevlilerinin de adalete teslim edilmesini ve kurbanların ailelerine tazminat ödenmesini talep ettiğini söyledi.

Eguegu, gözaltına alınan 500'den protestocunun serbest bırakılmasının da istendiğini belirtti.

Uluslararası topluluklar protestolara destek verdi

Nigeria Numeric Kurucusu Alkasim ise uluslararası toplukların, Nijerya'daki protestolara destek verdiğini ifade etti.

Protestoların, uluslararası toplulukların dikkatini çektiğine işaret eden Alkasim, "Protesto sırasında burada faaliyet gösteren birçok büyükelçilik protestoya destek verdi. Ayrıca Flutterwave ve Twitter gibi uluslararası markalar da protesto gösterilerine destek verdi." diye konuştu.

HumAngle Medya Kuruluşu Program Yöneticisi Aliyu, protestoların muhalefetin çağrısıyla başladığının iddia edildiğini ancak bunun, siyasilerle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İNÜAFAM'dan "Nijerya'da SARS Protestosu" paneli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 02:19:35. #1.15#
title