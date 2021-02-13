İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
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İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler

13.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:32
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler

İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdilerSİVAS'ta, Akdeniz anemisi teşhisi koyulan 15 aylık Zeynep Asel Balk'ın tedavisinde gerekli ilik için Sivas Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler

SİVAS'ta, Akdeniz anemisi teşhisi koyulan 15 aylık Zeynep Asel Balk'ın tedavisinde gerekli ilik için Sivas Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kent merkezindeki Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan ve Hümeyra Balk çiftinin 2 kızından küçüğü olan Zeynep Asel'e kabızlık, yüksek ateş ve büyüme geriliği şikayetleri ile gittikleri hastanede Akdeniz anemisi teşhisi koyuldu. Aileye, tedavi için ilik nakli gerektiği söylendi. Anne Hümeyra Balk ve abla İkra Naz Balk'ın verdiği numuneler, Zeynep Asel ile uyuşmayınca aile donör arayışına girdi. Sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışan aile, Kızılay'a kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Anda Kardeşe Vefa Derneği'nin 50 kişilik ekibi de Kent Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan ve kök hücre bağışı yaptı. 

'EMPATİ KURMAK, BAĞIŞ YAPMAMIZ İÇİN YETER'Anda Kardeşe Vefa Derneği Sivas Temsilcisi Ömer Ali Gültekin (40), "Gönüllülerimizle birlikte Sivas'ta hastalık teşhisi koyulan Zeynep Asel Balk kızımız için kök hücre ve kan bağışında bulunmak üzere geldik. Ben bütün kardeşlerimizi kanla geçen hastalıklara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece empati kurmak bağış yapmamız için yeter. Bizim çocuğumuz, torunumuz, yeğenimiz aynı şeye maruz kalırsa biz de bu çaresizliği yaşarız. Çaresizlere çare olmak, Türk milletinin kanında var" dedi.

Kan bağışı yapan Anda gönüllüsü Özge Nur Burak (21) ise "Anda olarak asıl amacımız olan Zeynep Asel için buraya geldik. Zeynep Asel ve daha nice Zeynep'ler için umut olabilirsek ne mutlu bize. Sadece küçük bir iğne vücudumuza batıyor, diye çekiniyoruz. Oysa ki bizim yanacak olan ufacık canımız, sonunda insanlara hayat ve umut oluyor. Lütfen insanlar, kan vermeye çekinmesinler; çünkü birine hayat olmak, o acıya değer" diye konuştu. 

İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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