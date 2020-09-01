Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada
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Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada

Trabzon'da düğün sonrası sokakta horon oynayan grup, tartışmaya başladı. Korona tedbirlerini umursamayan kalabalığın tartışması kavgaya dönünce polis olaya müdahale etti.

01.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:02

Trabzon'un Arsin ilçesinde düğün sonrası koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup gencin eğlencesi kavgayla sonuçlandı.

HORON OYNAYINCA POLİS GELDİ

Trabzon'un Arsin ilçesinde düğün sonrası evlenen arkadaşlarını eve bırakmak isteyen bir grup genç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirlere uymayarak el ele horon oynadı. Gece saatlerinde otomobilden açtıkları müzik ile çevredeki vatandaşları da rahatsız ederek eğlenen gençler, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından caddeden uzaklaştırılmak istendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde eğlenen gençler arasından 2 kişi sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle boğazından tutularak savrulan bir kişi seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobilin aynası kırılırken, polisin ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden engellendi. Yaşanan tartışmayı gören ve aracından inerek darp edilmek istenilen şahsın yanına gelen bir kişi yumruk atmaya başladı. Polisin müdahalesiyle uzaklaştırılmak istenilen şahsa bu sefer aynası kırılan otomobilin sahibi saldırdı. Aracından inerek yumruk atan otomobilin sahibi şahsı yere düşürdü. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü anlar polisin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Horonla başlayıp yumruklaşarak bitirdiler! Koronayı hiçe sayan düğüncülerin kavgası kamerada

Kaynak: İHA

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