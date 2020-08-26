Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 359'uncu gün
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Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 359'uncu gün

Son dakika haberleri... HDP önündeki eylemde 359'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 359'uncu günde de sürdürdü.

26.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:07

HDP önündeki eylemde 359'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 359'uncu günde de sürdürdü. 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun peşini bırakmayacağını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ'

Diyarbakır'da kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Sonuna kadar kararlıyız. Salgına rağmen bütün zorluklara rağmen bu eylem devam ediyor. HDP'nin bizim hakkımızda yaptığı konuşmalara aldırış bile etmiyoruz. Çünkü bizim haklı olduğumuzu kendileri de biliyor ama bunu kabul etmiyorlar. Biz ölümüne baş koyduğumuz bu yolda kararlıyız. 359 gündür bu anneler, burada feryat figan seslerini duyurmaya çalışıyor. Umuyorum ki bu feryatlar yerine ulaşacak ve bütün evlatlar pişman olup teslim olacaklar. Zaten çocuklarımız kendi iradeleriyle orada değiller. Baskı ve zulüm altındalar. Onları oradan koparıp almadan evlatlarımızı kolumuzun altına almadan bu davayı bitirmeyeceğiz. Oğlumu çok özledim. Psikolojim bozulmuş durumda. Kasım ayında 2'nci yıl bitecek. Dayanamıyorum. Hayalini görmeye başladım. Evlatlarımızı bizden aldılar. Onları Allah'a havale ediyorum. Biz o evlatları ölü veya diri onlardan alacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım" diye konuştu.

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Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 359'uncu gün

Kaynak: DHA

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