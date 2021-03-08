Son dakika haberi... GÜNDEM / 8 Mart 2021

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlar ile akşam yemeğine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlar ile akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya gelecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenecek 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/09.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan esnafını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Türkiye'nin Kadın İhracatçıları Afrika Sanal Ticaret Heyeti" programına katılacak, TOBB tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İşbirliği Protokolü Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi başlayacak.

(İstanbul/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestolar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Antalya/16.00/Konya/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçıyla sona erecek.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla TFF'nin Riva tesislerinde gerçekleştirilecek basın toplantısında, Turkcell'in Türk futbolundaki yeni sponsorluğu duyurulacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi İspanya'da yapılacak.

(Valensiya/14.00)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı finalinde VakıfBank'la Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00/20.15) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(12.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı

Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 2 milyar 136 milyon 539 bin dolara çıktı

Tarım ihracatında en fazla dış satımı 640 milyon 622 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat artışını yüzde 25,1 ile süs bitkileri ve mamulleri kaydetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde farklı uygulama önerilerinde bulundu:

"Yemeklerde tuz yerine limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet artırıcılar kullanılabilir"

"Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Biyodizel sektöründe 2023 hedefi 500 milyon litre üretim

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı:

"2020'de pandemi nedeniyle restoranlar, kafeler, oteller kapalı olunca ağırlıklı olarak hanelerden 40 milyon litre atık yağ toplandı"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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Kaynak: Anadolu Ajansı