Son dakika haberi | Göksu Travertenleri'ni yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak
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Son dakika haberi | Göksu Travertenleri'ni yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak

Gelen son dakika haberine göre Göksu Travertenleri'ni yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak Doğu Karadeniz'in 'Pamukkale'sine en çok onlar sevindi - GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri'nin turizme kazandırılacak olması yöre...

09.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:01

Göksu Travertenleri'ni yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak

Doğu Karadeniz'in 'Pamukkale'sine en çok onlar sevindi

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GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar köyünde yeraltından çıkan sodalı suyun oluşturduğu Göksu Travertenleri'nin turizme kazandırılacak olması yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Pamukkale'yi andıran görüntüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenen Göksu Travertenleri için geçtiğimiz günlerde Giresun İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bölgede çalışma başlatıldı. Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl'ün devamı olarak düşünülen Göksu Travertenleri Projesi ile Giresun'u turizmde önemli bir destinasyon haline getirilmesi planlanıyor.

Köylerinde bulunan doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyen köylülerden Mehmet Önel, "Köyümüzde bulunan Göksu Travertenleri'nin turizme kazandırılması için çalışma başladı. Bu bizi çok sevindirdi. Buranın turizme kazandırılması hem köyümüze hem de Giresunumuza katkı sağlayacağından eminiz. Buradan birkaç kilometre mesafede bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl bir turizm cazibe merkezi olduğunu görüyoruz. O projelerin devamı niteliğindeki bu proje daha da ilgi çekecektir. Burası görünüşüyle Pamukkale'yi andırıyordu. Sodalı oluşundan dolayı da masmavi bir su rengi bulunmaktadır. Buralara göletler oluşturmaktadır. Yine sarkık ve dikiklerin yer aldığı travertenler dikkat çekmektedir. Yürüyüş yollarıyla, göletleriyle köyümüzün içerisinde tam bir turizm cazibe merkezi haline gelecek olmasından dolayı mutluyuz" dedi.

Göksu Travertenleri'nin sadece köylerine değil, Giresun'a da önemli katkı sağlayacağı ifade eden Şenel Öztürk ise, "Yıllarca burası kendiliğinden akıp durdu. Giresun, Şebinkarahisar, Sivas yolu güzergahından geçenlerin dikkatini çekince durup bakıp geçtiği bir yerdi. Tanıtımı yapılmadan dahi görenlerin ilgisini çekiyordu. Şimdi ise proje kapsamında turizme kazandırılacak olması tanıtımının da yapılacağı anlamına gelir. Proje tamamlandığında sadece köyümüze değil, bütün Giresun'a maddi, manevi katkı sağlayacak bir yer haline gelecektir. Bildiğimiz kadarıyla buraya göletler, yürüyüş yolları gibi çalışmalar yapılacaktır. Kuzalan Şelalesi'nden başlayan turizm destinasyon alanı, Mavi Göl'den devam edip buradaki Göksu Travertenleri'ne kadar gelecek ve muazzam bir turizm alanı oluşacaktır. Bu durumda da köyümüzde de bir canlılık olur. Biz bunu istiyoruz ve bunun gibi doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Giresun'da yer alan doğal güzellikleri turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk "Daha önce Kuzalan Şelalesini Kuzalan Tabiat Parkı ilan etmiştik ve muazzam bir ilgi gördü. Devamında ise Mavi Gölü tabiat parkı içerisine aldık. Türkiye'de nadir görülen bir yapısı olduğu için hakikaten ziyaretçisi çok oluyor. Şimdide bu vadi içerisinde Aksu Deresine karışan Göksu Deresi üzerinde yer alan doğal tabiat harikası travertenler vardı. Bu doğal travertenleri İl Özel İdaresinin çalışmaları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırmak istedik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Göksu Travertenleri'ni yöre halkı biliyordu, şimdi Türkiye tanıyacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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