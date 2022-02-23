Son dakika haberi! Foseptikte bulunan ceset davasında, 1 ağırlaştırılmış müebbet, 1 tahliye

DİYARBAKIR (DHA) - ANTALYA'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Oktay Yılmaz'a (51) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mehmet Yılmaz'a (46) 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Yılmaz, yattığı süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesiyle harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı.

Oktay Yılmaz son sözünde cinayeti kendisinin işlediğini, kardeşinin ise suçsuz olduğunu ifade ederek takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etti. Mehmet Yılmaz ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirterek, adalete güvendiğini söyledi. Mahkeme heyeti Oktay Yılmaz'ı 'kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ve hiçbir indirimde bulunmadı. Oktay Yılmaz ayrıca 'yağma' suçundan da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme Mehmet Yılmaz'ı adli kontrol şartı ile tahliye etti.