Son dakika haberi: Eşi tarafından silahla yaralandığı iddia edilen kadın, duruşmaya sedyeyle getirildi

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de kendisini 2 bacağı ile elinden silahla vurduğu iddia edilen eşi hakkında açılan davanın duruşmasına sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle katılan Sabiha Mutlu, tutuklu sanığın cezasını en üst seviyeden almasını istediğini söyledi.

Şişli'de kendisini 2 bacağı ile elinden silahla vurduğu iddia edilen eşi hakkında açılan davanın duruşmasına sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle katılan Sabiha Mutlu, tutuklu sanığın cezasını en üst seviyeden almasını istediğini söyledi.

Feriköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu 5 kurşunla yaralayan ve hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı.

Tedavisi devam eden Sabiha Mutlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya ambulansla getirildi.

Sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Mutlu, duruşma öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, kızlarının velayetinin kendisine verildiğini, olay günü eşinde olan kızını almaya gittiğini belirten Mutlu, "Biz ayrıyız. 1,5 senedir boşanma davamız var. Mahkeme 2. ve 4. haftalarda babayla görüş günü sağladı. Ama baba görüş günü olduğunda çocuğu saatinde teslim etmiyordu. Bu yüzden önceden de ufak bir tartışma yaşadık. Olay günü saat 18.00'de çocuğu getirmesi gerekiyordu, 21.00 oldu teslim etmedi. Eşimin annesiyle konuştum. Annesi, küçük kızından alabileceğimi söyledi. Evine kadar gitmek zorunda kaldım." dedi.

Mutlu, kızını almak için eve gittiğinde aşağıya eski eşinin indiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Eski eşim 'Seninle konuşalım.' dedi. 3 adım attık, 'Ne istiyorsun?' dedi. Kızımı almaya geldiğimi söyledim. Bana önce sert bir tokat attı. Şok geçirdim. Çok sert vurdu. Afalladım geriye doğru gittim, 'Sen ne yapıyorsun?' dememe kalmadı. Belinde hazır tuttuğu silahı çıkardı, mermiyi bile önceden namlunun ağzına vermiş. Direkt sıktı. Bir tane sıktı, yere düştüm. Ben yerdeyken üzerime sıkmaya devam etti. 'Seni öldüreceğim, ben yokken nefes alamazsın.' dedi. 10 tane falan kurşun sıktı, 5 tanesi bana isabet etti. Beni kızım için sakat bıraktı. Şu an yatalağım. Duruşmam var, duruşmama bile yatalak halde geldim. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Şu an sakatım. 5 kurşunla beni öldürmek istedi. Neden? Ben buraya kendi hakkımı savunmaya geliyorum. Ben, burada ne hakkımı savunacağım? Adalet bu olamaz ki? Onun hiçbir haklı sebebi yok."

Yalnızca sağlık görevlileri ve taraf avukatlarının alındığı duruşmaya, koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinada tutulan sanık Mutlu ise katılmadı.

Müşteki Sabiha Mutlu, şikayetinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mutlu, duruşmanın ardından sedyeyle adliyeden çıkarılarak, ambulansa götürüldü. Bu sırada açıklama yapan Sabiha Mutlu, ayaklarını geri istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'İşte bak 3 sene yatmış çıkmış. Ben de seni vururum' diyordu. Evliliğim boyunca beni öldürmek için teşebbüs etti. Bıçak dayadı, kızım kurtardı. Silah çekti, polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da bu şekilde şiddet görüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar