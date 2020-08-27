Son dakika haberi... ERZURUM Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi
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Son dakika haberi... ERZURUM Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

Son dakika haberi... Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istediERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı B.Y. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.

27.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:07

Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı B.Y. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Tacizler devam edince de sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi.

Hemşire Rabia Karakaya'nın iddiasına göre, 2014 yılında göreve başladığı hastanede hasta bakıcı B.Y. ile tanıştı. Aynı klinikte çalıştığı B.Y. genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulundu. Karakaya ise kabul etmedi. Ardından da çalıştığı kliniği değiştirdi. Ancak B.Y. geçen mayıs ayından itibaren hemşireye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Tüm bunlara rağmen B.Y. tacizlerini sürdürdü. Hemşire Karakaya da yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Karakaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı B. Y. ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Kendisini reddettiğim B.Y., bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."

Rabia Karakaya'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Sosyal medyaya ve basına yansıyan taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere birçok birim ile kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet, taciz gibi istenmeyen olayları önleme ve bu konular hakkında toplumsal duyarlılığı artırma adına ciddi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapmakta olan Rabia Karakaya'nın, yine aynı birimde işçi statüsünde görev yapmakta olan B. Y. hakkında, çalıştığı birime dilekçe vermek sureti ile şikayette bulunması üzerine adı geçen birim tarafından derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu işleme paralel olarak da idari soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçi, ilk önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde de Hınıs ilçemizde bulunan Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirilmiştir. Soruşturmacı tarafından bu süreç içerisinde dosya kapsamında delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkartılması amacı ile ifade alma işlemleri ve diğer dokümanlar yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeni ile adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, bu çerçevede adli makamlardan gelen belgeler de soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Dosya, gelinen noktada, soruşturmacı tarafından toplanılan delillerin değerlendirilmesi aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Bu aşamadan sonra nihai karar, işçi disiplin kurulu kararı ile verilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuya ilişkin de üniversitemiz delillerin tam olarak toplanması ve nihayetinde doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir."

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Son dakika haberi... ERZURUM Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

Kaynak: DHA

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