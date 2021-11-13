Son dakika haberi | Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu (2)
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Son dakika haberleri: BOĞANIN BOYNUZ DARBESİ İLE ÖLMÜŞAydın'ın Efeler ilçesinde, dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
EFELER, AYDIN (DHA) - BOĞANIN BOYNUZ DARBESİ İLE ÖLMÜŞ
Aydın'ın Efeler ilçesinde, dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.Hakan Atalay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine götürüldü. Atalay'ın cenazesinin yarın öğlende ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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