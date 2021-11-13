Son dakika haberi | Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu (2)

EFELER, AYDIN (DHA) - BOĞANIN BOYNUZ DARBESİ İLE ÖLMÜŞ

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dün akşam kendisine ait hayvan çiftliğinde ölü bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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