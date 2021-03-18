Son dakika haberi | Düzce ve Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde vatandaş ve işçilere buğday çorbası ile hoşaf ikramı
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Son dakika haberi | Düzce ve Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde vatandaş ve işçilere buğday çorbası ile hoşaf ikramı

18.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:52
Son dakika haberi | Düzce ve Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde vatandaş ve işçilere buğday çorbası ile hoşaf ikramı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de vatandaşlara, Bartın'da ise tekstil fabrikası çalışanlarına 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmetçik menüsü" ikram edildi.

Düzce'de vatandaşlara, Bartın'da ise tekstil fabrikası çalışanlarına 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmetçik menüsü" ikram edildi.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından Merkez Cami önünde düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler tarafından yaklaşık 500 kişiye buğday çorbası ve hoşaf dağıtıldı.

Şube Başkanı Özkan Öztürk, Çanakkale Zaferi'nin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kızılay Gençlik Kollarımızla beraber Çanakkale'de o günün şartlarında yemek yiyen askerlerimizi anmak için şekersiz hoşaf ve buğday çorbası yaptık. Cami çıkışında cemaatimize ve esnafımıza dağıttık." dedi.

Türk Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Şüheda Ertürk de "Dünyada emsali görülmemiş bir destan ve bunu atalarımız yazdı. Çok şükür bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kızılay gönüllüleri, görevdeki Bölge Trafik Jandarma Komutanlığı ekiplerine de ikramda bulundu.

İşçiler yemekhanede "Çanakkale" türküsüyle karşılandı

Bartın'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, öğle yemeği için geldikleri yemekhanede "Çanakkale Türküsü" ile karşılandı.

Yemek almak için sıraya giren işçilere, Çanakkale Savaşı sırasında cephede savaşan askerlerin yemeği olan hoşaf ve ekmek ikram edildi.

Fabrikanın yönetim kurulu başkan vekili Kerem Aydın, gazetecilere, Çanakkale Zaferi'nin hangi koşullarda elde edildiğinin anlaşılması için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

İşçi Ayşe Mert de "Atalarımız bizi bu şekilde kurtarmış. Hoşaf ve ekmekle biz de öğle yemeğimizi geçiriyoruz. Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun." dedi.

İşçi Recep Sarı ise "Bugün hoşaf ve ekmek yiyerek karnımızı doyurduk. Çanakkale'de atalarımızın yaptığı şekilde yapmaya çalıştık. Duygulandık. Herkesin Çanakkale'de verilen mücadeleyi anlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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