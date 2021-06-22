Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak" açıklamalarında bulundu.

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış töreninde basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, açılan büyükelçiliğin Türkiye'nin Zimbabve ile ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak"

Zimbabve ve Gine Bissau'nun Ankara'da büyükelçilik açmasıyla birlikte Ankara'daki Afrika ülkelerinin büyükelçilik sayısının 37'ye çıkacağı bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, "13 yıl önce bu rakam sadece 10'du. 13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak. Şu anda 43 olan Afrika'daki büyükelçilik sayımızı yakında Gine Bissau da büyükelçilik açarak 44'e çıkaracağız" diye konuştu.

Ankara'da açılacak her büyükelçiliğe destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Afrika'nın bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. İlişkilerimizi eşitlik, ortaklık temelinde daha da güçlendirme arzusundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" şeklinde konuştu.

Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük bir bölümünün Afrikalı öğrencilerden oluştuğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimizi de kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımız toplam değeri 70 milyar doları aşan projelerle Afrika'nın çehresini değiştiriyor. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi her alanda daha da ileri taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşlarına Antalya Diplomasi Forumuna sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti

Basın toplantısında konuşan Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava ise Zimbabve Büyükelçiliği'nin açılışının iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Düzenlenen basın toplantısının ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli