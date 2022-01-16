Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrolümüzü çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak

Son dakika politika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşi'sinde "Adnan Menderes ve arkadaşları 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her babayiğidin sığdıramadığı eserleri sığdırmışlardır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşi'sinde "Adnan Menderes ve arkadaşları 10 yılın içerisine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öyle her babayiğidin sığdıramadığı eserleri sığdırmışlardır. Onlar bizim için izdir. Bizler de o izleri takip ederek tarımda, ekonomide, ulaşımda atmamız gereken adımları atıyoruz. İnşallah tarımla beraber Karadeniz'de petrolümüzü de çıkardığımız andan itibaren durum çok farklı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi'nde gençlerle bir araya geldi. Söyleşiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adnan Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Menderes'in torunu Adnan Menderes katıldı. Müzeyle merhum Menderes'in çocukluğu, gençliği, siyasi hayatı, 27 Mayıs darbesinde yaşadıkları ve sonrasına ilişkin malzemelerin tarihe kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, Çine Çayı kenarındaki müzenin, Menderes'in Yassıada'da mahpus olduğu dönemde, özgürlüğüyle bütünleştirerek hasretle yad edildiği bir yerde kurulduğunu söyledi.

"Bu talimatı 4 yıl önce verdiğiniz zaman bugün konuşmanızda söylediğiniz, 'Çine çayının altında keşke böyle bir müze yapılabilse' diye. Biz, 'Böyle bir müze yapılabilir mi?' diye baktık. Bekir Bey böyle bir imkanın olabileceğini söyledi ve bu adım talimatınızla başladı. Özellikle bu müzenin zenginleşmesi için fakat gördüğümüz şuydu. 27 Mayıs'tan sonra tarihi silmeye çalışmışlardı. Aklıma şu geldi. Eğer 17-25 Aralık ya da 15 Temmuz gerçekleşseydi tarihi değiştireceklerdi. ve sizin talimatınızla herkesin gayretiyle burada ufak bir tarih düzeltmesini yapmak istedik ve siz bunun en büyük boyutunu Yassıada'da yaptınız. Aslında bu meselelere sahip olan insanların yüreğinde bir kıvılcım meydana getirdiniz. İlk feribotun ismini Adnan Menderes koydunuz."